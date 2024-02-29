Чи є місця, де точно заборонено вручати повістки: пояснення юриста
Повістками військовозобов’язаних оповіщають про необхідність з’явитись до ТЦК під час мобілізації. Чітких правил, де саме можуть вручати повістку, законами не прописано. Але є нюанси, які треба враховувати.
Чи є місця, де точно не вручать повістку, РБК-Україна пояснює адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
Що мають вказувати у повістці
Повістку за правилами видають на ім’я конкретного громадянина, вона має містити його ПІБ, адресу місця реєстрації або проживання, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК.
Також в документі мають бути:
- дата і час та адреса ТЦК та СП, куди треба з'явитись;
- посада та ПІБ керівника ТЦК та СП, який сформував повістку;
- підпис керівника ТЦК та СП;
- дата видачі повістки;
- печатка ТЦК та СП.
Розписку або "корінець" повістки, де розписалася людина про отримання документу, залишають у ТЦК та СП.
Чи є місця, де повістки вручити не можуть
Постановою КМУ № 154 затверджено "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Воно визначає, що представники ТЦК і СП оповіщають громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку".
"Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах", – пояснює Антон Маринич.
Фото: Повістки можуть вручати будь-де, бо конкретних місць в законах не прописано (zmi.ck.ua)
До ТЦК військовозобов'язані можуть прибути для:
- взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період;
- оформлення військово-облікових документів;
- проходження медичного огляду;
- направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу.
За правилами військового обліку, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних ТЦК та СП.
"Незважаючи на перебування на військовому обліку у військкоматі за своїм місцем проживання, будь-який ТЦК та СП може здійснювати оповіщення громадян, які не перебувають у них на обліку. Це призводить до того, що громадяни, які наприклад перебувають у службових відрядженнях або їдуть у інше місто на декілька днів, можуть отримати повістку про явку до військкомату не за їх місцем обліку. При тому явка за такою повісткою є обов’язковою", – додає він.
Тобто навіть якщо людина вже стоїть на військовому обліку, нову повістку все одно можуть вручити. Наприклад, якщо чоловік поїхав у відрядження в інше місто.
В законах не прописано конкретних місць, де можна вручати повістки, а де заборонено. За таких обставин повістку можуть вручати у будь-якому місці і незалежно від того, чи перебуваєте ви на військовому обліку у військкоматі за місцем вручення.
Фото: Є випадки, коли повістки вручають вже заброньованим працівникам (колаж РБК-Україна)
За законопроектом №10449, по встановленню місць вручення повісток нових змін не пропонують, каже юрист. Але можуть доповнити доповнити статтю 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (обов’язки громадян) таким:
"У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній (ньому) місце та строк".
"Були випадки, коли вручали повістки заброньованому працівникові, коли він був у дводенному службовому відрядженні в іншому місті. Коли той проігнорував явку за такою повісткою, ТЦК та СП ініціювало процедуру притягнення до адміністративної відповідальності і в результаті заброньований працівник отримав штраф за порушення правил військового обліку, який надалі був примусово стягнутий виконавчою службою", – згадує випадок Антон Маринич.
Тим часом до законопроекту щодо мобілізації внесли вже більше 4 тисяч правок. Зокрема, пропонують, щоб електронний кабінет був правом, а не обов'язком. Фахівець пояснив РБК-Україна, як може працювати е-кабінет у разі прийняття закону.
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