За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту

– Ранее уже говорилось о том, что после регистрации брака ЗАГСы передают информацию о военнообязанном в ТЦК. Можно ли сейчас регистрировать брак без передачи данных в военкомат?

– При подаче заявления о государственной регистрации брака человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица.

– Значит ли это, что мужчину после регистрации брака мобилизуют?

– Нет, после регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных.

– Подают ли суды информацию в ТЦК, когда начинается судебный процесс о расторжении брака взыскания алиментов и так далее? Или когда суд уже вынес то или иное решение?

– Нет, не подают.

– В сети пишут, что некоторые ТЦК начинают отказывать в отсрочке от мобилизации военнообязанным, у которых есть жена с 1 или 2 группой инвалидности. На основе чего могут отказать в таком?

– Могут отказать, если у человека с инвалидностью есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать. То есть один из вариантов, когда могут отказать мужу, у которого жена с инвалидностью, это когда у них есть совершеннолетние дети.

Фото: ЗАГСы передают в ТЦК сведения о мужчинах, но это не значит, что их сразу мобилизуют (Getty Images)

– Сейчас многие думают, что отсрочка предоставляется автоматически, если человек и так подпадает под некоторые категории. Но для этого требуется список документов. Каких именно?

– Уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП. Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать.

Чтобы реализовать свое право на отсрочку, следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, нужно написать заявление на оформление отсрочки. К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку.

К заявлению нужно добавить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. А в дальнейшем после прохождения ВЛК – ждать ответа на предоставление отсрочки.

– Какие бы вы дали советы тем, кто собирается оформлять право на отсрочку от службы?

Основные советы:

Написать обоснованное заявление;

Собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

Не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Обратите внимание, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, скажем, если вам уже 36 лет, а у вас до сих пор есть приписное или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, ві не сможете получить отсрочку.

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Фото: Отсрочку от службы предоставляют только если для этого собрать пакет документов (Getty Images)

– А если у мужчины все документы для отсрочки от мобилизации, но в ТЦК отказываются ее давать – что делать в этих случаях?

– Сначала надо получить письменный ответ, почему отказывают. В ответе должна быть указана причина отказа. Если вы с такой причиной не согласны, то можете обжаловать отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации в судебном порядке.

– Сейчас часто бывает, что автомобиль на блокпосте останавливает полиция, но затем подходят представители ТЦК и выписывают повестку. Как себя вести в таких случаях?

В данной ситуации алгоритм действий может быть следующим: