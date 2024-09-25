Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада: в чому причина

Відстрочки від мобілізації діють до 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації. Після цього відстрочку необхідно продовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавської області Романа Істоміна під час брифінгу .

Істомін нагадав, що відстрочки надаються максимум на 90 днів. Втім, усі документи діятимуть до 9 листопада, після чого їх потрібно буде продовжити.

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр", - пояснив він та зауважив, що чоловікам доведеться самостійно займатись цим процесом.

Як продовжити відстрочку

За словами речник ОТЦК та СП Полтавської області, для продовження строку дії відстрочки необхідно, щоб військовозобов'язаний подав на розгляд комісії заяву у паперовому або ж електронному вигляді. Зокрема через додаток "Резерв+".

"У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів", - додав він.

Якщо ж за допомогою реєстру не вдасться провести перевірку - ТЦК та СП повідомить військовозобов'язаному про необхідність надати відповідні документи.

Мобілізація в Україні

В кінці лютого в Україні набув чинності закон про демобілізацію строковиків, а у квітні - закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років. Зокрема було оновлено механізми мобілізації, відстрочки та бронювання.

7 серпня президент також продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію.