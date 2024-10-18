Відстрочка у "Резерв+" з'явиться в листопаді, - Міноборони

У коментарі на Facebook Черногоренко повідомила про новий функціонал платформи "Резерв+". Це повідомлення було відповіддю на запитання користувача, який поцікавився, коли буде доступний "обіцяний реліз".

Черногоренко підтвердила, що функціонал стане доступним протягом перших десяти днів листопада 2024 року. Вона зазначила, що завдяки зусиллям програмістів громадяни зможуть подавати заяви на відстрочку від служби без необхідності особистих контактів з ТЦК. Увесь процес буде здійснюватися через зручний онлайн-інструмент на платформі "Резерв+", що значно спростить процедуру та прискорить отримання рішення щодо відстрочки.

"Резерв+" - це платформа, створена Міноборони для управління резервом та мобілізаційними процесами. Вона вже використовується для різних функцій, пов'язаних з військовим обліком та мобілізацією. Запровадження можливості онлайн-оформлення відстрочок - це один з кроків на шляху до повної цифровізації оборонної системи.