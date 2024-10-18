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Отсрочка в "Резерв+" появится в ноябре, - Минобороны

Фото: отсрочку через "Резерв+" запустят в ноябре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В начале ноября 2024 года в Украине станет доступна новая услуга - онлайн-оформление отсрочки от призыва на военную службу через платформу "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министерства обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

В комментарии на Facebook Черногоренко сообщила о новом функционале платформы "Резерв+". Это сообщение было ответом на вопрос пользователя, который поинтересовался, когда будет доступен "обещанный релиз".

Черногоренко подтвердила, что функционал станет доступным в течение первых десяти дней ноября 2024 года. Она отметила, что благодаря усилиям программистов граждане смогут подавать заявления на отсрочку от службы без необходимости личных контактов с ТЦК. Весь процесс будет осуществляться через удобный онлайн-инструмент на платформе "Резерв+", что значительно упростит процедуру и ускорит получение решения по отсрочке.

"Резерв+" - это платформа, созданная Минобороны для управления резервом и мобилизационными процессами. Она уже используется для различных функций, связанных с воинским учетом и мобилизацией. Введение возможности онлайн-оформления отсрочек - это один из шагов на пути к полной цифровизации оборонной системы.

 

Напомним, что украинцы получили возможность присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Дія".Эта новая функция позволяет пользователям самостоятельно выбрать направление, связанное с БПЛА, в зависимости от собственных навыков и интересов.

Кроме того, в систему "Оберіг" данные о военнообязанных украинцах, которым еще не исполнилось 25 лет, вносятся автоматически.

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Министерство обороны Украины