Відстрочка за талони на пальне. На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрито на хабарництві. Підозрюваний вимагав талони на пальне за відстрочку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Військком вимагав хабар у чоловіка, який вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття та має законне право на отримання відстрочки від призову.
"Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисячі доларів", - додає ДБР.
Фото: на хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК (dbr.gov.ua)
Голову районного ТЦК було затримано 21 жовтня після отримання талонів на пальне. Зокрема в його авто було виявлено 13 тисяч доларів 73 гривень доларів готівкою.
"Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину", - пише ДБР.
Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Зокрема до суду було подане клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру п'ятьом працівникам ТЦК Тернопільської області, які "вибивали" хабарі у військовозобов'язаних.
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