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Відстрочка за талони на пальне. На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК

Фото: на хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрито на хабарництві. Підозрюваний вимагав талони на пальне за відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Військком вимагав хабар у чоловіка, який вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття та має законне право на отримання відстрочки від призову. 

"Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисячі доларів", - додає ДБР. 

 

Фото: на хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК (dbr.gov.ua) 

Голову районного ТЦК було затримано 21 жовтня після отримання талонів на пальне. Зокрема в його авто було виявлено 13 тисяч доларів 73 гривень доларів готівкою. 

"Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину", - пише ДБР. 

Що загрожує 

Військкому повідомлено по підозру в одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років тюрми. 

Зокрема до суду було подане клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру п'ятьом працівникам ТЦК Тернопільської області, які "вибивали" хабарі у військовозобов'язаних.

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