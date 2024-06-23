Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабну російську агресію. Втім, певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, серед таких причин - сімейні обставини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Одеського ОТЦК та СП.
Втім, щоб отримати таку відстрочку, особі необхідно надати відповідний пакет документів. Так, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів), мають подати:
Свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів:
Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням:
Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною- сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування:
Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або неповнолітня дитина, позбавлена батьківського піклування:
Для патронатних вихователів/опікунів/піклувальників/прийомних батьків/батьків-вихователів - свідоцтво про народження дитини, а також:
Для опікунів особи, визнаної судом недієздатною:
Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років чоловік або жінка яких проходить військову службу:
Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан та мобілізація. Втім, деякі категорії осіб призовного віку мають право на відстрочку. Їх умовно можна розділити на декілька категорій. Зокрема, серед них не лише ті, які мають таке право за сімейними обставинами. Також її можна отримати за станом здоров’я чи, наприклад, у разі бронювання. З повним списком можна ознайомитися в окремому матеріалі РБК-Україна.
До слова, нещодавно ми також писали, що уряд на три місяці продовжив відстрочки для тих, хто отримав "бронь" від Мінекономіки.
Також РБК-Україна наводило, повний перелік хвороб, з якими точно не беруть на службу.
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