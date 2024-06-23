Відстрочка за сімейними обставинами. Які документи треба надати: список

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабну російську агресію. Втім, певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, серед таких причин - сімейні обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Одеського ОТЦК та СП.

Втім, щоб отримати таку відстрочку, особі необхідно надати відповідний пакет документів. Так, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів), мають подати:

Свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням:

свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів;

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або рішення суду про визнання одного із батьків безвісти відсутнім;

або вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України).

Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною- сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування:

рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини.

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або неповнолітня дитина, позбавлена батьківського піклування:

для підтвердження статусу дитини - витяг із рішення виконавчого органу місцевої влади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для патронатних вихователів/опікунів/піклувальників/прийомних батьків/батьків-вихователів - свідоцтво про народження дитини, а також:

рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя/рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування встановлення опіки, піклування/рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування до прийомної сім’ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім’ї/рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Для опікунів особи, визнаної судом недієздатною:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення суду про призначення опікуна.

Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років чоловік або жінка яких проходить військову службу: