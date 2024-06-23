Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной российской агрессии. Впрочем, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва на военную службу, среди таких причин - семейные обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Одесского ОТЦК и СП.

Впрочем, чтобы получить такую отсрочку, лицу необходимо предоставить соответствующий пакет документов. Так, мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов), должны подать:

Свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;

или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению:

свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;

или приговор суда, согласно которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины).

Усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки:

решение суда об усыновлении и свидетельстве рождения ребенка.

Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или несовершеннолетний ребенок, лишен родительской опеки:

для подтверждения статуса ребенка - выписка из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для патронатных воспитателей/опекунов/попечителей/приемных родителей/отцов-воспитателей - свидетельство о рождении ребенка, а также:

решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя/решения исполнительного органа местной власти об устройстве установления опеки, попечительство/решения исполнительного органа местной власти об устройстве в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семьи/решения исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа.

Для опекунов лица, признанного судом недееспособным:

решение суда о признании лица недееспособным;

решение суда о назначении опекуна.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет мужчина или женщина которых проходит военную службу: