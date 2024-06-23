Отсрочка по семейным обстоятельствам. Какие документы нужно предоставить: список
В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной российской агрессии. Впрочем, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва на военную службу, среди таких причин - семейные обстоятельства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Одесского ОТЦК и СП.
Впрочем, чтобы получить такую отсрочку, лицу необходимо предоставить соответствующий пакет документов. Так, мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов), должны подать:
Свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:
- свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);
- или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;
- или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
- или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.
Женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению:
- свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов;
- свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;
- или приговор суда, согласно которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;
- или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины).
Усыновители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки:
- решение суда об усыновлении и свидетельстве рождения ребенка.
Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или несовершеннолетний ребенок, лишен родительской опеки:
- для подтверждения статуса ребенка - выписка из решения исполнительного органа местной власти о предоставлении ребенку статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Для патронатных воспитателей/опекунов/попечителей/приемных родителей/отцов-воспитателей - свидетельство о рождении ребенка, а также:
- решение исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя/решения исполнительного органа местной власти об устройстве установления опеки, попечительство/решения исполнительного органа местной власти об устройстве в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семьи/решения исполнительного органа местной власти об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа.
Для опекунов лица, признанного судом недееспособным:
- решение суда о признании лица недееспособным;
- решение суда о назначении опекуна.
Женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет мужчина или женщина которых проходит военную службу:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о прохождении военной службы;
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение и мобилизация. Впрочем, некоторые категории лиц призывного возраста имеют право на отсрочку. Их условно можно поделить на несколько категорий. В частности, среди них не только те, кто имеет такое право по семейным обстоятельствам. Также ее можно получить по состоянию здоровья или, например, при бронировании. С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина.
Кстати, недавно мы также писали, что правительство на три месяца продлило отсрочки для тех, кто получил "бронь" от Минэкономики.
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