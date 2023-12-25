Відстрочка, повістки та призов з 25 років: головні положення нового законопроекту про мобілізацію

Про віковий поріг

У новому законопроекті пропонується змінити призовний вік з 27 до 25 років.

"Базову військову службу проходять громадяни України віком до 25 років відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Зазначені громадяни України можуть обирати рік та період проходження базової військової служби до досягнення 25 років", - сказано у порівняльній таблиці.

Раніше глава Міноборони Рустем Умєров заявляв, що його відомство можливо, проситиме про призов чоловіків з 25 до 60 років. При цьому президент Володимир Зеленський журналістам говорив, що підпише законопроект про збільшення призовного віку при достатній кількості аргументів від чиновників.

Відпустка для військовослужбовців

У новому законопроекті пропонується надавати додаткову відпустку військовослужбовцям після їх звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону та проти них не порушено кримінальне провадження.

Категорії громадян, які не підлягають призову

Згідно із текстом законопроєкту право на відстрочку матимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Отримання повісток

У новому законопроекті буде чіткіше прописано встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України.

Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути вручена громадянину особисто:

в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

за місцем проживання (перебування) представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими;

за місцем роботи представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Нагадаємо, що останнім часом Телеграм-канали почали активно ширити інформацію про те, що в Україні наприкінці грудня "почнуть працювати блок-пости щодо вручення повісток". Крім того, вони писали, що "скоро нібито з'являться повістки у "Дії".

Джерелом повідомлення став колишній радник мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Додамо, що подібні чутки неодноразово ширилися мережею. Втім, в інтерв'ю РБК-Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже наголошував, що повістки військовозобов'язаним через "Дію" не надсилатимуть. Крім того, таке нововведення навіть не планується. Інтерв'ю з міністром можна прочитати за посиланням.

Україна вносить зміни в мобілізацію

Як раніше ми повідомляли, українська влада працює над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Ввечері понеділка, 25 грудня, Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що серед пропозицій була і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.

Також ми писали, що парламентарі працюють над уточненням підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а питанням "номер один" для української влади стала демобілізація. Втім, як вже пояснював міністр оборони Рустем Умєров, повна демобілізація в Україні не можлива до закінчення війни.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський не заперечує щодо зменшення вікового порогу мобілізованих до 25 років.

Крім того, глава держави під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців. Це підтвердили й у правлячій партії. Так, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

Більш детально про можливі зміни в мобілізації писало РБК-Україна в матеріалі.

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