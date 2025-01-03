Відсторонений президент Південної Кореї уникнув арешту завдяки охороні та військовим

Юн перебуває під слідством у кримінальній справі за заколот, спричинений його спробою запровадити воєнний стан 3 грудня, що шокувала Південну Корею і призвела до видачі першого ордера на арешт чинного президента.

"Було вирішено, що виконання ордера на арешт було практично неможливим через триваюче протистояння", - йдеться в заяві Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO).

Чиновники CIO і поліція уникли зустрічі з сотнями прихильників Юна, які зібралися в досвітні години біля його резиденції 3 січня, пообіцявши не допустити арешту "ціною наших життів".

Деякі скандували: "Президент Юн Сок Йоль буде захищений народом" і закликали заарештувати главу CIO.

Співробітники CIO, які очолюють об'єднану групу слідчих за звинуваченнями в заколоті, прибули до воріт президентського комплексу вранці за місцевим часом.

Як повідомив журналістам представник CIO, опинившись усередині комплексу, CIO і поліція зіткнулися з чисельною перевагою з боку кордонів співробітників Служби безпеки президента (PSS), а також військових, прикомандированих до президентської служби безпеки.

Чиновник додав, що близько 200 осіб утворили живий ланцюг, щоб блокувати директора CIO і поліцію.

Міністерство національної оборони Південної Кореї заявило, що війська перебувають під контролем Служби безпеки президента.

CIO скасував спробу заарештувати Юна близько через побоювання з приводу безпеки свого персоналу через перешкоди і заявив, що "глибоко шкодує" про непокору Юна.

Без імунітету

Заколот - одне з небагатьох кримінальних звинувачень, від яких президент Південної Кореї не має імунітету. Ордер на його арешт, затверджений судом після того, як Юн проігнорував численні повістки про явку на допит, дійсний до 6 січня.

Юн опинився в ізоляції відтоді, як 14 грудня йому оголосили імпічмент і усунули від влади.

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Партії народної влади Юна привітав відсторонення і заявив, що розслідування має проводитися без затримання Юна.

Чинний ордер дає слідчим тільки 48 годин на затримання Юна після його арешту. Потім слідчі мають вирішити, чи запитувати ордер на затримання, чи звільнити його.

Воєнний стан

Юн викликав шок у четвертій за величиною економіці Азії та одній із найдинамічніших демократій регіону своєю пізньою заявою про те, що він запроваджує воєнний стан для подолання політичної глухомані та викорінення "антидержавних сил".

Однак протягом кількох годин 190 законодавців кинули виклик кордонам військ і поліції, щоб проголосувати проти указу Юна. Приблизно через шість годин після свого початкового указу Юн скасував його.

Пізніше він виступив із рішучим захистом свого рішення, заявивши, що політичні опоненти всередині країни симпатизують Північній Кореї, і пославшись на непідтверджені заяви про фальсифікацію виборів.

Двоє південнокорейських військових чиновників, включно з командувачем армії Пак Ан Су, який був призначений командувачем воєнного стану під час короткочасного оголошення, були затримані прокурорами, які розслідують звинувачення в заколоті.

Кім Ен Хен, який пішов з посади міністра оборони Юна після того, як зіграв важливу роль в ухваленні указу про воєнний стан, був затриманий, і минулого тижня йому висунули звинувачення в заколоті та зловживанні владою.