Отстраненный президент Южной Кореи избежал ареста благодаря охране и военным

Юн находится под следствием по уголовному делу за мятеж, вызванный его попыткой ввести военное положение 3 декабря, которая шокировала Южную Корею и привела к выдаче первого ордера на арест действующего президента.

"Было решено, что исполнение ордера на арест было практически невозможным из-за продолжающегося противостояния", - говорится в заявлении Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

Чиновники CIO и полиция избежали встречи с сотнями сторонников Юна, которые собрались в предрассветные часы возле его резиденции 3 января, пообещав не допустить ареста "ценой наших жизней".

Некоторые скандировали: "Президент Юн Сок Йоль будет защищен народом" и призывали арестовать главу CIO.

Сотрудники CIO, возглавляющие объединенную группу следователей по обвинениям в мятеже, прибыли к воротам президентского комплекса утром по местному времени.

Как сообщил журналистам представитель CIO, оказавшись внутри комплекса, CIO и полиция столкнулись с численным превосходством со стороны кордонов сотрудников Службы безопасности президента (PSS), а также военных, прикомандированных к президентской службе безопасности.

Чиновник добавил, что около 200 человек образовали живую цепь, чтобы блокировать директора CIO и полицию.

Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что войска находятся под контролем Службы безопасности президента.

CIO отменил попытку арестовать Юна около из-за опасений по поводу безопасности своего персонала из-за препятствий и заявил, что "глубоко сожалеет" о неподчинении Юна.

Без иммунитета

Мятеж - одно из немногих уголовных обвинений, от которых президент Южной Кореи не имеет иммунитета. Ордер на его арест, утвержденный судом после того, как Юн проигнорировал многочисленные повестки о явке на допрос, действителен до 6 января.

Юн оказался в изоляции с тех пор, как 14 декабря ему объявили импичмент и отстранили от власти.

Временно исполняющий обязанности главы Партии народной власти Юна приветствовал отстранение и заявил, что расследование должно проводиться без задержания Юна.

Действующий ордер дает следователям только 48 часов на задержание Юна после его ареста. Затем следователи должны решить, запрашивать ли ордер на задержание или освободить его.

Военное положение

Юн вызвал шок в четвертой по величине экономике Азии и одной из самых динамичных демократий региона своим поздним заявлением о том, что он вводит военное положение для преодоления политического тупика и искоренения "антигосударственных сил".

Однако в течение нескольких часов 190 законодателей бросили вызов кордонам войск и полиции, чтобы проголосовать против указа Юна. Примерно через шесть часов после своего первоначального указа Юн отменил его.

Позднее он выступил с решительной защитой своего решения, заявив, что политические оппоненты внутри страны симпатизируют Северной Корее, и сославшись на неподтвержденные заявления о фальсификации выборов.

Двое южнокорейских военных чиновников, включая командующего армией Пак Ан Су, который был назначен командующим военным положением во время кратковременного объявления, были задержаны прокурорами, расследующими обвинения в мятеже.

Ким Ен ХЕн, который ушел с поста министра обороны Юна после того, как сыграл важную роль в принятии указа о военном положении, был задержан и на прошлой неделе ему были предъявлены обвинения в мятеже и злоупотреблении властью.