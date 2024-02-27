Відсторонений голова "Укрнафтобуріння" спростував податкові досягнення управителів "Укрнафти"

Як свідчать оприлюднені Бакуненком дані по сплаті податків, більше 95% з них було сплачено компанією під його головуванням у першому півріччі 2023 року шляхом авансування податків для підтримання обороноздатності держави в скрутний час в сумі 3,895 млрд грн.

Водночас нові управителі від "Укрнафти" за друге півріччя ця сума є в 10 разів меншою та складає всього 287 млн грн.

"Загрібати жар чужими руками, як і використовувати переплату, сформовану попереднім менеджментом, завжди легко. Нуль відсотків розуміння, 100% засудження", - заявив він.