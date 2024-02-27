Відсторонений голова "Укрнафтобуріння" спростував податкові досягнення управителів "Укрнафти"
Голова ради директорів Британської JKX Oil & Gas Михайло Бакуненко, який півроку тому був відсторонений "Укрнафтою" від виконання обов’язків голови "Укрнафтобуріння", спростував податкові досягнення новопризначеного "Укрнафтою" тимчасового менеджменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бакуненка.
Як свідчать оприлюднені Бакуненком дані по сплаті податків, більше 95% з них було сплачено компанією під його головуванням у першому півріччі 2023 року шляхом авансування податків для підтримання обороноздатності держави в скрутний час в сумі 3,895 млрд грн.
Водночас нові управителі від "Укрнафти" за друге півріччя ця сума є в 10 разів меншою та складає всього 287 млн грн.
"Загрібати жар чужими руками, як і використовувати переплату, сформовану попереднім менеджментом, завжди легко. Нуль відсотків розуміння, 100% засудження", - заявив він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила в суді ліцензію на Сахалінське родовище. Це понад 700 млн кубометрів газу на рік.
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