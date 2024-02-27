Отстраненный глава "Укрнефтебурения" опроверг налоговые достижения управляющих "Укрнафтой"
Председатель совета директоров Британской JKX Oil & Gas Михаил Бакуненко, полгода назад отстраненный "Укрнефтью" от исполнения обязанностей главы "Укрнефтебурения", опроверг налоговые достижения новоназначенного "Укрнефтью" временного менеджмента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бакуненко.
Как свидетельствуют обнародованные Бакуненко данные по уплате налогов, более 95% из них были уплачены компанией под его председательством в первом полугодии 2023 года путем авансирования налогов для поддержания обороноспособности государства в затруднительное время в сумме 3,895 млрд грн.
В то же время новые управляющие от "Укрнафты" за второе полугодие эта сумма в 10 раз меньше и составляет всего 287 млн грн.
"Загребать жар чужими руками, как и использовать переплату, сформированную предыдущим менеджментом, всегда легко. Ноль процентов понимания, 100% осуждения", - заявил он.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что управляющий "Укрнефтебурением" компания "Укрнафта" потеряла в суде лицензию на Сахалинское месторождение . Это более 700 млн. кубометров газа в год.
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