Отстраненный глава "Укрнефтебурения" опроверг налоговые достижения управляющих "Укрнафтой"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бакуненко.

Как свидетельствуют обнародованные Бакуненко данные по уплате налогов, более 95% из них были уплачены компанией под его председательством в первом полугодии 2023 года путем авансирования налогов для поддержания обороноспособности государства в затруднительное время в сумме 3,895 млрд грн.

В то же время новые управляющие от "Укрнафты" за второе полугодие эта сумма в 10 раз меньше и составляет всего 287 млн грн.

"Загребать жар чужими руками, как и использовать переплату, сформированную предыдущим менеджментом, всегда легко. Ноль процентов понимания, 100% осуждения", - заявил он.