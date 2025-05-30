Отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины. Задержан агент РФ
Правоохранители задержали агента ФСБ РФ, который наводил российские ракеты на аэродромы. В частности, он отслеживал вылеты авиации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, киберспециалисты Службы безопасности предотвратили серию воздушных атак РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.
"По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины", - говорится в сообщении.
Что известно о российском агенте
Злоумышленником оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на Telegram-каналах.
"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах", - отметили в СБУ.
СБУ задержала агента РФ, который отслеживал вылеты авиации на аэродромах Украины (t.me/SBUkr)
По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по отечественной военной авиации.
Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и пошагово задокументировали его разведывательную активность. После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предателя задержали по месту жительства.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержание агентов РФ в Украине
В Украине правоохранители постоянно задерживают агентов российских оккупантов, в частности тех, которые "сливают" данные о работе аэродромов в стране.
Например, в феврале СБУ задержала двух пособников российских спецслужб, которые наводили вражеские ракеты на аэродромы и противовоздушную оборону (ПВО) в трех областях Украины.
А в марте СБУ задержала агента российской разведки в Хмельницкой области. Он шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.
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