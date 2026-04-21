Тім Кук залишає Apple: реакція світу та інвесторів на відставку легендарного CEO

Епоха Кука: від спадку Джобса до 4 трильйонів доларів

Тім Кук очолив Apple у 2011 році, прийнявши управління від візіонера Стіва Джобса. Попри скепсис критиків, він зміг перетворити "креативний геній" попередника на найпотужнішу комерційну машину в історії технологій.

За час його керівництва компанія досягла вражаючих показників. Ринкова вартість злетіла з 350 мільярдів до 4 трильйонів доларів - зростання склало понад 1000%. Лише за 2025 рік загальний прибуток сягнув понад 416 мільярдів.

Кук суттєво масштабував виробництво: кількість активних пристроїв Apple у світі перевищила 2,5 мільярда одиниць, а штат компанії збільшився на 100 тисяч осіб.

За час свого керівництва Кук зробив технологічного гіганта майже невразливим для конкурентів. Він зберіг підхід Джобса до створення преміальних продуктів і забезпечив стрімке зростання лінійок iPhone, iPad та Mac.

Крім того, саме за його каденції на ринку з’явилися Apple Watch та навушники AirPods. Корпорація також успішно освоїла ринок послуг, запустивши Apple Pay, Apple TV та Apple Music, що дозволило об’єднати пристрої та фірмове програмне забезпечення iOS та macOS у єдину екосистему.

"Він був правильною людиною": реакція гравців ринку

Рішення Кука піти у відставку стало несподіванкою для інвесторів, проте його внесок оцінюють надзвичайно високо. Аналітики наголошують, що він зумів впоратися з найскладнішою заміною CEO в сучасній історії бізнесу.

Так головний стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган називає Кука "трансформаційним гендиректором, який завжди тримав тверду руку на кермі".

Старший стратег Ingalls & Snyder Тім Гріскі позитивно оцінив результати Apple під керівництвом Кука. За його словами, стрімке зростання вартості бізнесу та акцій хоч і частково зумовлене вдалим збігом обставин, проте є результатом правильних кроків менеджменту.

"Йому довелося зайняти місце легенди, і він виявився саме тією людиною, яка була потрібна Apple", - говорить Хоган.

Своєю чергою, Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments наголосив, що Кук виконав "неймовірну роботу" на посаді.

В офіційному пресрелізі Apple Тім Кук зізнався, що очолювати таку надзвичайну компанію було найбільшою честю у його житті.

Він наголосив, що любить Apple всім серцем.

"Дуже вдячний за можливість працювати з командою таких геніальних, інноваційних, креативних і щиро турботливих людей, які незмінно прагнуть збагачувати життя наших клієнтів та створювати найкращі у світі продукти й послуги", - додав він.

Тім Кук і Джон Тернус (фото: Apple)

Що відомо про нового керівника Apple?

Новим CEO Apple з 1 вересня 2026 року стане Джон Тернус. Він працює у компанії з 2001 року, а з 2021 року очолює департамент апаратної інженерії.

Під керівництвом Тернуса апаратний підрозділ Apple реалізував низку ключових проєктів, зокрема перехід комп'ютерів Mac на власні чипи Apple Silicon. За словами аналітиків, це призвело до суттєвого зростання продажів.

Він також відповідав за розробку успішних лінійок Apple Watch та AirPods, хоча запуск гарнітури Vision Pro виявився менш комерційно ефективним.

За стилем управління Тернуса описують як спокійного та виваженого лідера, що більше нагадує манеру Тіма Кука, ніж емоційний підхід Стіва Джобса.

Кандидатура Тернуса вважалася пріоритетною у межах "плану наступництва", який Кук розробляв протягом останнього року. Сам Тім Кук після 15 років управління перейде на посаду виконавчого голови ради директорів Apple.

Кук про Тернуса

"Джон Тернус має розум інженера, душу новатора та серце, здатне керувати з чесністю та гідністю. Він - візіонер, чий внесок у розвиток Apple за останні 25 років вже неможливо переоцінити", - зазначив чинний CEO Apple.

Він додав, що Тернус без сумніву є тією людиною, яка зможе вести компанію у майбутнє, і він з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з ним.

Найближчі плани

Попри фінансові рекорди Apple, новий CEO зіткнеться із серйозними викликами.

Головним завданням Тернуса стане скорочення відставання від конкурентів у сфері ШІ, де Apple наразі поступається іншим гравцям Кремнієвої долини.

Йому доведеться очолити масштабне оновлення голосового помічника Siri та вивести на ринок нові споживчі ШІ-продукти, зберігаючи при цьому лідерство компанії у сегменті преміального обладнання.

Наступний квартальний звіт Apple запланований на 30 квітня. Він стане першим стратегічним випробуванням для нового управлінського тандему.