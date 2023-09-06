Відставка Резнікова та відновлення е-декларування в Україні: новини за 5 вересня

Війна Росії проти України

Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова

Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Рішення підтримали 327 нардепів.

Зазначимо, що на посаду міністра оборони України планують призначити Рустема Умєрова. Раніше він подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

Рада підтримала повернення е-декларування

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні.

На засіданні і вівторок, 5 вересня, дане рішення підтримали 329 народних депутатів.

В "ЛНР" підірвали так званого голову митниці Юрія Афанасьєвського

Джерела РБК-Україна зазначають, що операцію спланувала СБУ. Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

В Україні змінили правила виїзду за кордон для деяких категорій студентів і курсантів

Відтепер за кордон можуть виїхати студенти або курсанти закладів освіти України для проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.

Російський пілот розповів подробиці "угону" Мі-8 в Україну

Льотчик Максим Кузьмінов заявив, що "не просто викрав гелікоптер, я офіційно перегнав з точки А до точки Б". За його словами, маршрут було заздалегідь узгоджено.

Кулеба пояснив, чому в Україні важко провести вибори під час війни

"Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу", - сказав міністр.

Кабмін завершує розробку бюджету-2024. Шмигаль назвав три пріоритети

"Його розробка (мова про бюджет - ред.) вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - усе це максимально для нас важливо", - сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території країни

"Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію", - наголосив глава румунської держави.

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента України.