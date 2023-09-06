Відставка Резнікова та відновлення е-декларування в Україні: новини за 5 вересня

Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України та підтримала відновлення електронного декларування в Україні.
РБК-Україна зібрало головні новини за 5 вересня.
Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Рішення підтримали 327 нардепів.
Зазначимо, що на посаду міністра оборони України планують призначити Рустема Умєрова. Раніше він подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.
Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні.
На засіданні і вівторок, 5 вересня, дане рішення підтримали 329 народних депутатів.
Джерела РБК-Україна зазначають, що операцію спланувала СБУ. Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.
Відтепер за кордон можуть виїхати студенти або курсанти закладів освіти України для проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.
Льотчик Максим Кузьмінов заявив, що "не просто викрав гелікоптер, я офіційно перегнав з точки А до точки Б". За його словами, маршрут було заздалегідь узгоджено.
"Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу", - сказав міністр.
"Його розробка (мова про бюджет - ред.) вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - усе це максимально для нас важливо", - сказав прем'єр Денис Шмигаль.
"Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію", - наголосив глава румунської держави.
"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента України.
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