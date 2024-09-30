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Відсьогодні в Україні скасували заборону кондиціонерів в держустановах й освітлення вулиць

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 08:18
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Відсьогодні в Україні скасували заборону кондиціонерів в держустановах й освітлення вулиць Фото: Освітлення вулиць та держустанов в Україні дозволено з 30 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням розпорядження від 26 вересня 2024 р. № 910-р.

Розпорядженням кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

Також скасована рекомендація органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.

Рішення уряду

Уряд ухвалив рекомендацію щодо заборони кондиціонерів в державних установах та освітлення вулиць розпорядженням від 7 червня 2024 року №510-р.

Тоді в енергосистемі Україні спостерігався значний дефіцит електроенергії після атак російської армії на енергосистему. Влітку приблизно до 20 липня під час найбільшої спеки в Україні застосовувалися багатогодинні відключення світла.

Втім після виходу блоків АЕС з ремонту та похолодання відключення стали меншими, а зараз зовсім не засовуються.

Прогноз на осінь та зиму

Українські чиновники прогнозують, що до кінця жовтня, а то й до початку листопада проблем з енергопостачанням не буде. За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів - понад 10 градусів.

Національний банк залишив незмінною оцінку дефіциту електроенергії в Україні у 2024 році на рівні 7%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, по факту рівень дефіциту навіть дещо кращий, але залишається ризик на осінь і можливого поновлення відповідних атак.

За даними МВФ, масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують понад 9 ГВт. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

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Відключеня світла
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