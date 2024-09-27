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"Ця зима не буде простою": НБУ оцінив дефіцит електроенергії в Україні

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 08:33
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"Ця зима не буде простою": НБУ оцінив дефіцит електроенергії в Україні Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк залишив незмінною оцінку дефіциту електроенергії в Україні у 2024 році на рівні 7%. Ця зима не буде простою.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Ми користуємося тими даним, які отримуємо з багатьох джерел, агрегуючи їх і формуючи свою власну гіпотезу. Наша власна гіпотеза каже про те, що дефіцит на 2024 рік після тих обстрілів, руйнування, які ми вже зазнали, становить 7%", - сказав він.

За його словами, по факту рівень дефіциту навіть дещо кращий, але залишається ризик на осінь і можливого поновлення відповідних атак. "Тож ми поки що залишаємося в базовому сценарії", - сказав він.

Пишний відзначив, як швидко почали працювати над відновленням енергогенеруючих потужностей, які були зруйновані, і головне - побудовою цієї диверсифікованої системи малої генерації.

"Чи можна це зробити за місяць відновивши насправді ті потужності, які стали недоступні в внаслідок атаки? Звісно ні, це потребує часу і величезного обсягу ресурсів. І звісно ця зима не буде простою. І звісно ми будемо відчувати наслідки дефіциту будемо відчувати всі", - додав він.

Голова НБУ зазначив, що "по великому рахунку кожен із нас в якійсь мірі повинен стати енергетиком для того, щоб зрозуміти, як йому найкращий спосіб пройти через цю зиму".

Потрібно визначити, як помешкання може бути забезпечене автономними джерелами енергоживлення і енергозабезпечення. "Треба це зробити сьогодні. Такий продукт відповідно є, і в рамках державної програми кредитування підставку нуль. І в рамках комерційного кредитування, яке пропонують банки, якщо ваш бізнес на сьогоднішній день потребує відповідного енергозабезпечення і ви відчуваєте критичну залежність від тих перебоїв, треба рухатися в бік своєї автономії", - Пишний.

Дефіцит електроенергії

За даними МВФ, масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують понад 9 ГВт. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.

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