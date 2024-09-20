ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як довго вдасться уникнути графіків відключення світла: що прогнозують в уряді

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 09:34
UA EN RU
Як довго вдасться уникнути графіків відключення світла: що прогнозують в уряді Фото: Графіки відключення світла не будуть застосовувати до кінця жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Чиновники прогнозують, що до кінця жовтня, а то й до початку листопада проблем з енергопостачанням не буде. В уряді зберігають оптимізм, незважаючи на ризики обстрілів, брак генерації, а можливо, ще й вихід з ладу відремонтованого обладнання.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади".

За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів - понад 10 градусів. Про це на умовах анонімності заявив один із високопосадовців Кабміну.

Аргументами на користь такого прогнозу було названо: високий рівень захисту енергооб'єктів, введення в експлуатацію додаткової генерації та збільшення імпорту. Щоправда, поки що позитивні очікування не знаходять конкретного підтвердження за межами урядових кабінетів ні в експертному середовищі, ні серед учасників енергоринку, зазначається в матеріалі.

Удари по генерації та графіки відключень

За даними МВФ, масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують понад 9 ГВт. Декілька теплових (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС) у Київській, Харківській та Запорізькій областях було повністю зруйновано, інші ТЕС та ГЕС пошкоджено різною мірою. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

Через це з травня в Україні застосовувалися графіки відключень світла для населення та бізнесу. З кінця липня графіки практично не застосовуються.

За прогнозом ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла
NEWS
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади