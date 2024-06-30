Російські атаки знищили половину генерації електроенергії в Україні, - Меморандум із МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Нещодавні великомасштабні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру та виробництво електроенергії знищили близько половини наших генеруючих потужностей, особливо теплових та гідроелектростанцій, а навесні збитки перевищили 1 млрд доларів", - йдеться у документі.

Як зазначається в Меморандумі, українська влада працює оперативно, щоб усунути збитки та забезпечити достатнє електропостачання домогосподарств та підприємств по всій країні.

"Ми також намагатимемося зробити нашу енергетичну систему більш стійкою до майбутніх атак, у тому числі за рахунок децентралізованого виробництва енергії у сприятливому ринковому та нормативному середовищі. Постраждалі компанії в основному покладатимуться на свій оборотний капітал для проведення ремонту, і ми вдячні донорам за підтримку , зокрема обладнанням", - йдеться у Меморандумі.

Водночас, Україні "може знадобитися додаткова фінансова допомога з боку донорів для підтримки програм підтримки децентралізованого виробництва електроенергії".

Дані МВФ

МВФ у свою чергу зазначає, що масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують (понад 9 ГВт). Декілька теплових (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС) у Київській, Харківській та Запорізькій областях було повністю зруйновано, інші ТЕС та ГЕС пошкоджено різною мірою. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

За оцінками МВФ, спочатку виробництво електроенергії постраждало не так сильно: за квітень воно впало приблизно на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки в цей період система зазвичай працює нижче за повну потужність, попит залишався сезонно низьким, а вироблення атомної енергії (більше 50% від загального обсягу) залишилася незмінною.

Однак одразу після терактів у Кривому Розі, центрі металургійної промисловості, було запроваджено щоденні погодинні обмеження на промислове споживання енергії, що допомогло згладити можливі пікові дефіцити споживання та на початковому етапі наслідки для домогосподарств. Дефіцит енергії залишався переважно географічно локалізованим, але згодом відключення електроенергії поширилися по всій країні, зазначає МВФ.

"За оцінками влади, загальна шкода енергетичній системі внаслідок весняних атак становитиме понад 1 мільярд доларів, і, ймовірно, вони будуть покриті постраждалими компаніями (ДТЕК, найбільший приватний виробник, та держпідприємства) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки (наприклад, обладнання)", - йдеться у Меморандумі.