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Відсьогодні більшість відділень "Укрпошти" змінили графік роботи

Фото: "Укрпошта" з 1 липня змінила графіки роботи більшості відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки роботи більшості відділень "Укрпошта" змінилися. З 1 липня вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нові графіки

За даними прес-служби, відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також "Укрпошта" поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті протягом 5 днів.

"Укрпошта" радить перед відвідуванням поштового відділення перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку "Укрпошти", в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545

В "Укрпошті" заявили, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії - максимально стандартизувати їх.

Стандартизація роботи

Як зазначили в прес-службі, стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія зменшила час роботи відділень.

"Зараз "Укрпошта" готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 липня 2023 року більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки.

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