UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відсидітися не вийде. У Зеленського закликали "нейтральні" країни постачати Україні озброєння

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни, що досі проявляли "нейтралітет" щодо війни Росії проти України, мають розпочати поставки озброєння нашій державі, адже РФ становить надзвичайну загрозу для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія - надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому - снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав міжнародних партнерів усунути дефіцит боєприпасів України.

Також зазначимо, що Швейцарія, попри нейтралітет, розглядає можливість допомогти з танками Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк