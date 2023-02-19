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Відсидітися не вийде. У Зеленського закликали "нейтральні" країни постачати Україні озброєння

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 12:08
Відсидітися не вийде. У Зеленського закликали "нейтральні" країни постачати Україні озброєння Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни, що досі проявляли "нейтралітет" щодо війни Росії проти України, мають розпочати поставки озброєння нашій державі, адже РФ становить надзвичайну загрозу для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія - надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому - снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав міжнародних партнерів усунути дефіцит боєприпасів України.

Також зазначимо, що Швейцарія, попри нейтралітет, розглядає можливість допомогти з танками Україні.

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Війна Росії проти України Михайло Подоляк
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