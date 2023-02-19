Відсидітися не вийде. У Зеленського закликали "нейтральні" країни постачати Україні озброєння
Країни, що досі проявляли "нейтралітет" щодо війни Росії проти України, мають розпочати поставки озброєння нашій державі, адже РФ становить надзвичайну загрозу для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія - надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому - снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав міжнародних партнерів усунути дефіцит боєприпасів України.
Також зазначимо, що Швейцарія, попри нейтралітет, розглядає можливість допомогти з танками Україні.
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