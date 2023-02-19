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Отсидеться не получится. У Зеленского призвали "нейтральные" страны поставлять Украине вооружение

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Воскресенье 19 февраля 2023 12:08
Отсидеться не получится. У Зеленского призвали "нейтральные" страны поставлять Украине вооружение Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны, которые до сих пор проявляли "нейтралитет" в отношении войны России против Украины, должны начать поставки вооружения нашему государству, ведь РФ представляет чрезвычайную угрозу для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Нейтралитет не вариант. Отсидеться не получится. Россия - чрезвычайный риск для Европы, умышленное разрушение международного права, контуров безопасности, демократии. А также массовые демонстративные убийства. Поэтому - снаряды, танки, авиация. Еще раз: снаряды, танки, авиация. И дальнобойные ракеты", - написал он.

Напомним, сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал международных партнеров устранить дефицит боеприпасов Украины.

Также отметим, что Швейцария, несмотря на нейтралитет, рассматривает возможность помочь с танками Украине.

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Война России против Украины Михаил Подоляк
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