Відрядив підлеглих до КМВА. Екскомандиру військової частини повідомлено про підозру

Колишньому командиру військової частини, який відрядив військових до КМВА повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації", - пише пресслужба.

Підозрюваному було вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Відрядив підлеглих до КМВА. Екскомандиру військової частини повідомлене про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Що цьому передувало?

Нещодавно трьом депутатам Київради, які є військовими однієї з частин ТРО, було повідомлено про підозру щодо ухилення від несення обов’язків військової служби.

Згідно з даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, впродовж року не з’являлись на військову службу.

"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", - писав Офіс генерального прокурора.