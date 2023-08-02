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Отправил подчиненных в КГВА. Экс-командиру воинской части сообщено о подозрении

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Среда 02 августа 2023 14:26
Отправил подчиненных в КГВА. Экс-командиру воинской части сообщено о подозрении Фото: Отправил подчиненных в КГВА. Экскомандиру воинской части сообщено о подозрении (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему командиру воинской части, который отправил военных в КГВА сообщено о подозрении в превышении военным служебным лицом служебных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он издал приказ о командировке четырех подчиненных ему военнослужащих в Киевскую городскую военную администрацию", - пишет пресс-служба.

Подозреваемому было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Отправил подчиненных в КГВА. Экс-командиру воинской части сообщено о подозрении

Фото: Отправил подчиненных в КМВА. Экс-командиру воинской части уведомлено о подозрении (t.me/pgo_gov_ru)

Что этому предшествовало?

Недавно трем депутатам Киевсовета, которые являются военными одной из частей ТРО, было сообщено о подозрении относительно уклонения от несения обязанностей военной службы.

Согласно данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, в течение года не являлись на военную службу.

"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное обеспечение из части, где якобы проходили службу", - писал Офис генерального прокурора.

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