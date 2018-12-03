"Відродження" требует вызвать Коболева в Раду

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Коболева требуют вызвать в Раду из-за недопуска к аудиту "Нафтогаза"

Депутатская группа "Партия "Відродження" требует вызвать в парламент руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом во время заседания Согласительного совета 3 декабря заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что "Нафтогаз" не допускает к проведению аудита своей деятельности представителей Счетной палаты Украины, что является недопустимым.

"Мы хотим добиться, чтобы все же состоялась проверка "Нафтогаза Украины". Эта компания сегодня грабит украинцев, а себе выписывает заработные платы и премии самые высокие в Европе – такие, что руководителям европейских нефтегазовых компаний и не снились. При этом они позволяют себе не допускать к проверке представителей Счетной палаты, которые действуют от имени ВР. Так у меня вопрос: как на это реагирует Верховная рада?", – заявил Бондарь.

Он предположил, что руководство "Нафтогаза" не хочет допускать Счетную палату к аудиту, чтобы не была выяснена реальная цена газа для украинцев.

"Стоимость газа украинской добычи минимум в три раза ниже той цены, по которой правительство сегодня предлагает нам покупать так называемый импортный газ, на самом деле перемешанный с нашим. Тарифы в Украине завышены как минимум в два раза. Мы настаиваем на том, чтобы поставить на голосование проект постановления, который совместно подписали лидеры фракций, об отмене повышения тарифов на газ для населения, пересмотре тарифов и о том, чтобы эти тарифы были приведены к нормальному экономически обоснованному уровню", – призвал сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он отметил, что отчитаться в парламенте должны также руководители Министерства энергетики и Минсоцополитики.

"Мы требуем вызвать в парламент представителей "Нафтогазу України", Министерства энергетики, Министерства социальной политики. И каждого заслушать, чтобы установить, какова реальная себестоимость добычи газа и какими должны быть справедливые тарифы. Давайте ставить на голосование наше постановление №9252 о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это даст возможность запустить аудит коммунальных тарифов по всей Украине – только тогда мы получим реальную картину. Поэтому давайте посвятим каждому из этих руководителей по дню в парламенте, заслушаем их и примем решение, увольнять или оставлять на работе. Правда, думаю, таким образом мы две трети правительства уволим за неделю", – заявил Бондарь.

Ранее депутатская группа "Партия "Відродження" сообщила о том, что руководитель "Нафтогазу України" Андрей Коболев получает самую высокую в Европе зарплату среди топ-менеджеров нефтегазовых компаний ЕС. В то же время, как сообщил 28 ноября председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, "Нафтогаз" не допустил к проверке финансового состояния представителей Счетной палаты, чем нарушил нормы действующего законодательства.