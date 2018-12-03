"Відродження" вимагає викликати Коболєва в Раду через недопуск до аудиту "Нафтогазу"

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Коболєва вимагають викликати в Раду через недопуск до аудиту "Нафтогазу"

Депутатська група "Партія "Відродження" вимагає викликати до парламенту керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це під час засідання Погоджувальної ради 3 грудня заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він зазначив, що "Нафтогаз" не допускає до проведення аудиту своєї діяльності представників Рахункової палати України, що є неприпустимим.

"Ми хочемо домогтися, щоб все ж відбулася перевірка "Нафтогазу України". Ця компанія сьогодні грабує українців, а собі виписує заробітні плати і премії найвищі в Європі – такі, що керівникам європейських нафтогазових компаній і не снилися. При цьому вони дозволяють собі не допускати до перевірки представників Рахункової палати, які діють від імені ВР. Так у мене питання: як на це реагує Верховна рада?", – заявив Бондар.

Він припустив, що керівництво "Нафтогазу" не хоче допускати Рахункову палату до аудиту, щоб не була з'ясована реальна ціна газу для українців.

"Вартість газу українського видобутку мінімум в три рази нижча тієї ціни, за якою уряд сьогодні пропонує нам купувати так званий імпортний газ, насправді перемішаний з нашим. Тарифи в Україні завищені як мінімум в два рази. Ми наполягаємо на тому, щоб поставити на голосування проект постанови, який спільно підписали лідери фракцій, про скасування підвищення тарифів на газ для населення, перегляд тарифів і про те, щоб ці тарифи були приведені до нормального економічно обґрунтованого рівня", – закликав співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він зазначив, що відзвітувати в парламенті повинні також керівники Міністерства енергетики та Минсоцополитики.

"Ми вимагаємо викликати в парламент представників "Нафтогазу України", Міністерства енергетики, Міністерства соціальної політики. І кожного заслухати, щоб встановити, яка реальна собівартість видобутку газу і якими мають бути справедливі тарифи. Давайте ставити на голосування нашу постанову №9252 про проведення аудиту обґрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Це дасть можливість запустити аудит комунальних тарифів по всій Україні – тільки тоді ми отримаємо реальну картину. Тому давайте присвятимо кожному з цих керівників з дня в парламенті, заслухаємо їх і приймемо рішення, звільняти чи залишати на роботі. Правда, думаю, таким чином ми дві третини уряду звільнимо за тиждень", – заявив Бондар.

Раніше депутатська група "Партія "Відродження" повідомила про те, що керівник "Нафтогазу України" Андрій Коболєв отримує найвищу у Європі зарплату серед топ-менеджерів нафтогазових компаній ЄС. У той же час, як повідомив 28 листопада голова Рахункової палати України Валерій Пацкан, "Нафтогаз" не допустив до перевірки фінансового стану представників Рахункової палати, чим порушив норми чинного законодавства.