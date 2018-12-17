"Відродження" требует проверить закупки импортного газа "Нафтогазом"

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" требует немедленно рассмотреть в парламенте проект постановления №9198

Депутатская группа "Партия "Відродження" поддерживает требование лидеров фракций немедленно рассмотреть в парламенте проект постановления №9198 об отмене повышения тарифов на газ для населения. Об этом во время заседания Согласительного совета 17 декабря сообщил сопредседатель группы, нардеп Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он считает, что сегодня потребительские цены на газ являются экономически необоснованными, а результатом их повышения стал только рост доходов нефтегазовых компаний. Так, по словам Бондаря, в 2017 году "Нафтогаз" получил 1,5 млрд долларов чистой прибыли, догнав российский "Газпром" с его прибылью в 1,6 млрд долларов.

Нардеп отметил, что "Відродження" настаивает не только на принятии постановления. Второе требование – это проведение аудита тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также допуск аудиторов Счетной палаты к проверке деятельности НАК "Нафтогаз".

По словам политика, сегодня на предприятии происходят многомиллиардные злоупотребления при закупке газа у европейских компаний.

"Когда мы начали разбираться, как формируется цена на европейский газ, то выяснилось, что в 2017 году газ в Украину поставляли уже 80 компаний-посредников. Они увеличили объемы поставок на 27% – до 14 млрд кубометров и сегодня продают нам по цене от 300 до 500 долларов за тысячу кубов. Причем фактически весь газ заходит в Украину с газораспределительной станции Вельке Капушаны на украинско-словацкой границе. И я хотел бы, чтобы этот факт проверили аудиторы Счетной палаты", – сообщил Бондарь.

Таким образом, отметил народный депутат, это означает, что страной-производителем всего голубого топлива, которое покупается "Нафтогазом" у европейских посредников, является Россия.

"Фактически мы покупаем российский газ, за который дополнительно платим транзитные средства и на котором, по подсчету экспертов, европейские посредники зарабатывают от 2,1 до 3,2 млрд долларов в год! Давайте же посчитаем, сколько газовые компании вынули из карманов граждан. Ведь именно за счет украинцев приобретается все голубое топливо. Прибыль "Нафтогаза" в 2017-м составила 1,5 млрд долларов, государственной "Укргазвидобування" – 1,1 млрд долларов. Европейские посредники зарабатывают на поставках газа в Украину почти 3 млрд долларов. То есть их совокупные доходы составляют почти 6 млрд долларов, или 170 млрд гривен. Это огромные средства. Так, может, Счетную палату не допускают к проверке этих фактов, чтобы не стал понятен уровень коррупции?", – отметил Бондарь.

Как сообщалось ранее, депутатская группа "Партия "Відродження" предложила вызвать в парламент для отчета председателя правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева. Основанием для этого стал отказ руководства государственной компании-монополиста допустить к проведению аудита своей деятельности представителей Счетной палаты.