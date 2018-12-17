"Відродження" вимагає перевірити закупівлі імпортного газу "Нафтогазом"

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" вимагає негайно розглянути в парламенті проект постанови №9198

Депутатська група "Партія "Відродження" підтримує вимогу лідерів фракцій негайно розглянути в парламенті проект постанови №9198 про скасування підвищення тарифів на газ для населення. Про це під час засідання Погоджувальної ради 17 грудня повідомив співголова групи, нардеп Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він вважає, що сьогодні споживчі ціни на газ є економічно необґрунтованими, а результатом їх підвищення стало лише зростання доходів нафтогазових компаній. Так, за словами Бондаря, в 2017 році "Нафтогаз" отримав 1,5 млрд доларів чистого прибутку, наздогнавши російський "Газпром" з його прибутком 1,6 млрд доларів.

Нардеп зазначив, що "Відродження" наполягає не тільки на прийнятті постанови. Друга вимога – це проведення аудиту тарифів на житлово-комунальні послуги, а також допуск аудиторів Рахункової палати до перевірки діяльності НАК "Нафтогаз".

За словами політика, сьогодні на підприємстві відбуваються багатомільярдні зловживання при закупівлі газу у європейських компаній.

"Коли ми почали розбиратися, як формується ціна на європейський газ, то з'ясувалося, що в 2017 році газ в Україну постачали вже 80 компаній-посередників. Вони збільшили обсяги поставок на 27% – до 14 млрд кубометрів і сьогодні нам продають за ціною від 300 до 500 доларів за тисячу кубів. Причому фактично весь газ заходить в Україну з газорозподільної станції Вельке Капушани на українсько-словацькому кордоні. І я хотів би, щоб цей факт перевірили аудитори Рахункової палати", – повідомив Бондар.

Таким чином, зазначив народний депутат, це означає, що країною-виробником всього блакитного палива, що купується "Нафтогазом" у європейських посередників, є Росія.

"Фактично ми купуємо російський газ, за який додатково платимо транзитні кошти і на якому, за підрахунками експертів, європейські посередники заробляють від 2,1 до 3,2 млрд доларів в рік! Давайте порахуємо, скільки газові компанії вийняли з кишень громадян. Адже саме за рахунок українців купується все блакитне паливо. Прибуток "Нафтогазу" в 2017-му склала 1,5 млрд доларів, державної "Укргазвидобування" – 1,1 млрд доларів. Європейські посередники заробляють на постачанні газу в Україну майже 3 млрд доларів. Тобто їх сукупні доходи становлять майже 6 млрд доларів, або 170 млрд гривень. Це величезні кошти. Так, може, Рахункову палату не допускають до перевірки цих фактів, щоб не став зрозумілий рівень корупції?", – зазначив Бондар.

Як повідомлялося раніше, депутатська група "Партія "Відродження" запропонувала викликати в парламент для звіту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Підставою для цього стала відмова керівництва державної компанії-монополіста допустити до проведення аудиту своєї діяльності представників Рахункової палати.