"Відродження" предлагает до конца недели заслушать в Раде отчет Коболева

В Раде хотят услышать от руководства "Нафтогаза" планы по дальнейшей тарифной политике

Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает до конца пленарной недели заслушать в Верховной раде отчет председателя правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева. С таким предложением во вторник, 10 июля, выступил сопредседатель депутатской группы Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, депутаты хотят услышать от руководства "Нафтогаза України" планы по дальнейшей тарифной политике.

"Мы призываем повернуться лицом к людям и сделать хотя бы минимум для них. Давайте вызовем в парламент главу "Нафтогазу України" и спросим, ​​что будет в ближайшее время с тарифами. Правительство пообещало Международному валютному фонду в десятки раз поднять тарифы. Между тем "Укргазвидобування" и "Нафтогаз України" показывают почти 70 млрд гривен чистой прибыли в год. В то же время 71 млрд гривен из бюджета вы направляете на субсидии для граждан. Хотя у населения все равно почти 40 млрд гривен долгов", – заявил Бондарь, имея в виду неэффективность тарифной политики правительства.

По его мнению, средства, которые поступают "Нафтогазу" в качестве оплаты за потребленный газ, используются не прозрачно и неэффективно, о чем свидетельствуют последние решения и закупки государственного монополиста.

"Нафтогаз" жирует. Выплачивают себе премии в более чем 1 млрд гривен, покупают кадиллаки для Коболева по 7-8 млн гривен. Поэтому возникает вопрос: зачем поднимать тарифы, если у вас все так хорошо? Если у вас такие огромные доходы на этих государственных монополиях? Мы требуем позвать руководителя "Нафтогазу України", услышать до конца недели его отчет, какую возможность снижения тарифов он видит в условиях таких доходов государственных компаний", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Также он призвал до конца недели заслушать в Раде отчет и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун о реализации медицинской реформы.

"Это не реформа, это бутафория медицинской реформы. Уничтожено 800 больниц, никто не дает ответа, какой будет следующий шаг, что будет сделано до конца года. И как будут выплачиваться зарплаты врачам", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".