"Відродження" пропонує до кінця тижня заслухати в Раді звіт Коболєва

У Раді хочуть почути від керівництва "Нафтогазу" плани щодо подальшої тарифної політики

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує до кінця пленарного тижня заслухати у Верховній раді звіт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. З такою пропозицією у вівторок, 10 липня, виступив співголова депутатської групи Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, депутати хочуть почути від керівництва "Нафтогазу України" плани щодо подальшої тарифної політики.

"Ми закликаємо повернутися обличчям до людей і зробити хоча б мінімум для них. Давайте викличемо в парламент главу "Нафтогазу України" і запитаємо, що буде найближчим часом з тарифами. Уряд пообіцяв Міжнародному валютному фонду в десятки разів підняти тарифи. Між тим "Укргазвидобування" і "Нафтогаз України" показують майже 70 млрд гривень чистого прибутку в рік. У той же час 71 млрд гривень з бюджету ви направляєте на субсидії для громадян. Хоча у населення все одно майже 40 млрд гривень боргів", – заявив Бондар, маючи на увазі неефективність тарифної політики уряду.

На його думку, кошти, які надходять "Нафтогазу" в якості оплати за спожитий газ, використовуються не прозоро і неефективно, про що свідчать останні рішення і закупівлі державного монополіста.

"Нафтогаз" жирує. Виплачують собі премії в більш ніж 1 млрд гривень, купують кадилаки для Коболєва по 7-8 млн гривень. Тому виникає питання: навіщо піднімати тарифи, якщо у вас все так добре? Якщо у вас такі величезні доходи на цих державних монополіях? Ми вимагаємо покликати керівника "Нафтогазу України", почути до кінця тижня його звіт, яку можливість зниження тарифів він бачить в умовах таких доходів державних компаній", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження"

Також він закликав до кінця тижня заслухати у Раді звіт в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо реалізації медичної реформи.

"Це не реформа, це бутафорія медичної реформи. Знищено 800 лікарень, ніхто не дає відповіді, яким буде наступний крок, що буде зроблено до кінця року. І як будуть виплачуватися зарплати лікарям", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".