До відродження Маріуполя долучаться USAID, Світовий банк, SCM та "Метінвест"

Очікується, що реалізація "Відродження Маріуполя" стане наймасштабнішим проектом у Європі з часів Другої Світової війни.

"Наші герої тримали оборону міста, "Азовсталі", 86 діб. Сьогодні вже звільнюються наші міста, села. Скоро так буде і з Маріуполем, його буде деблоковано, повернено до України. І ми почнемо відродження міста Марії. Маріуполь стане символом повернення миру у Європу", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Складатиметься проект з п’яти етапів. Перший - розробка візії: урбаністи і архітектори, разом з українськими колегами та жителями міста, розроблять декілька варіантів візуального плану Маріуполя.

"Ми розглядаємо різні варіанти, якими стануть металургійні комбінати після перемоги України. Ще до війни "Метінвест" став на шлях декарбонізації. Це затверджений вектор розвитку. Ми побудуємо екологічно чисте, енергоощадне й економічно обґрунтоване виробництво. Металургійні підприємства Маріуполя мають стати потужним високотехнологічним промисловим хабом України", - заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Наступні етапи проекту будуть присвячені оцінці збитків та стратегії швидкого відновлення критичної інфраструктури. На основі результатів перших трьох етапів буде сформовано План відродження та розпочато його реалізацію із максимальним залученням маріупольців.

Пропозиції з відродження міста будуть широко обговорюватися з маріупольцями через центри підтримки переселенців "ЯМаріуполь".

"Ми віримо у невідворотність перемоги нашої країни і у те, що над Маріуполем знову замайорить прапор України. Для нас честь бути частиною цього проєкту та внести свій вклад у переродження міста. І я впевнена, що саме час починати створювати цей план, формувати коло партнерів та підтримки. Саме час проектувати майбутнє", - заявила директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.