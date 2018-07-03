Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.31
Межбанк BID 26.29
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.31
Межбанк BID 26.29
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В "Відродженні" требуют от Минобороны провести служебное расследование закупки жилья для военных

НовостиПолитика    03.07.2018 - 11:45
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" предлагает в пятницу заслушать в парламенте министра обороны

Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает в пятницу заслушать в парламенте министра обороны Украины по поводу ситуации с обеспечением жильем военнослужащих. Об этом во время выступления в Верховной раде во вторник заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что еще 22 июня был обнародован отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств на закупку и строительство жилья для военных.

В отчете зафиксированы многочисленные нарушения и злоупотребления – как в процессе строительства, так и при закупке жилья – на сумму более 600 млн грн.

"Это почти половина средств, выделенных в 2016-2017 годах на эти цели. Если планировалось приобрести 2200 квартир для семей украинских военнослужащих, то Министерству обороны удалось купить только 1083. Это вопиющие данные, так как в отчете прямо говорится о том, что Министерство обороны при закупке подписывало недостоверные акты, увеличивало стоимость незавершенного строительства за год в пределах почти 100 млн грн. Начинали с 550 млн грн, а закончили 650 млн грн! Это в то время, когда в Украине стоимость недвижимости падала, и можно было спокойно покупать жилье по более выгодным ценам и более прагматично", – отметил народный депутат.

Он добавил, что сейчас без жилья в Украине остается почти 46 тыс. семей военнослужащих. Виктор Бондарь призвал министра обороны отреагировать на отчет Счетной палаты и провести служебное расследование этой ситуации.

"В последний раз массовое обеспечения жильем военнослужащих состоялось при правительстве Юрия Еханурова – тогда почти 4,5 тыс. военнослужащих получили жилье. Во все остальные периоды Украина выдавала от 85 квартир до максимум 2000 квартир в год. К сожалению, это позорные цифры. Во время войны правительство и Министерство обороны должны пересмотреть свою стратегию в этом направлении. Поэтому мы требуем от Минобороны проверить использование этих средств. Также мы хотим заслушать в пятницу отчет министра обороны, его комментарий по поводу того, что он думает об отчете Счетной палаты. Обеспечение жильем украинских воинов, которые сегодня жизнь отдают за Украину и ее будущее, – это престиж службы в армии и это стимул защищать свое государство", – заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

В "Відродженні" предложили повысить штрафы за незаконную перевозку товаров
Теги публикации: Виктор Бондарь, военные, Партия "Видродження"  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь