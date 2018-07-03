У "Відродженні" вимагають від Міноборони провести службове розслідування закупівлі житла для військових

"Відродження" пропонує у п'ятницю заслухати в парламенті міністра оборони

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує у п'ятницю заслухати в парламенті міністра оборони України з приводу ситуації із забезпеченням житлом військовослужбовців. Про це під час виступу у Верховній раді у вівторок заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

Він зазначив, що ще 22 червня був оприлюднений звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на закупівлю і будівництво житла для військових.

У звіті зафіксовано численні порушення і зловживання в процесі будівництва, так і при закупівлі житла – на суму понад 600 млн грн.

"Це майже половина коштів, виділених в 2016-2017 роках на ці цілі. Якщо планувалося придбати 2200 квартир для родин українських військовослужбовців, то Міністерству оборони вдалося купити тільки 1083. Це кричущі дані, так як у звіті прямо говориться про те, що Міністерство оборони при закупівлі підписувало недостовірні акти, збільшувало вартість незавершеного будівництва за рік у межах майже 100 млн грн. Починали з 550 млн грн, а закінчили 650 млн грн! Це в той час, коли в Україні вартість нерухомості падала, і можна було спокійно купувати житло за більш вигідними цінами і більш прагматично", – зазначив народний депутат.

Він додав, що зараз без житла в Україні залишається майже 46 тис. сімей військовослужбовців. Віктор Бондар закликав міністра оборони відреагувати на звіт Рахункової палати і провести службове розслідування цієї ситуації.

"Востаннє масове забезпечення житлом військовослужбовців відбулося при уряді Юрія Єханурова – тоді майже 4,5 тис. військовослужбовців отримали житло. У всі інші періоди Україна видавала від 85 квартир до максимум 2000 квартир в рік. На жаль, це ганебні цифри. Під час війни уряд і Міністерство оборони повинні переглянути свою стратегію в цьому напрямку. Тому ми вимагаємо від Міноборони перевірити використання цих коштів. Також ми хочемо заслухати у п'ятницю звіт міністра оборони, його коментар з приводу того, що він думає про звіті Рахункової палати. Забезпечення житлом українських воїнів, які сьогодні життя віддають за Україну і її майбутнє, – це престиж служби в армії і це стимул захищати свою державу", – заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".