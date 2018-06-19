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Интервью

В "Відродженні" предложили решение для выплаты долгов по зарплатам работникам облэнерго

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:52
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Бондарь призвал парламент поддержать законопроект №7390

Депутатская группа "Партия "Відродження" призывает Верховную раду решить проблему задолженности по зарплатам работникам облэнерго путем поддержки законопроекта депутатской группы №7390. С таким требованием с трибуны Верховной рады во вторник, 19 июня, выступил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, сегодня государство отнимает у облэнерго все свободные средства, из-за чего у компаний нет возможности выплачивать зарплаты сотрудникам.

"Вы, власть Украины, подняли тарифы на электроэнергию за последние годы почти в 3,5 раза. И все деньги, которые собираются сегодня облэнерго, забирает государство – Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг – в энергорынок Украины. Дошло до того, что с "Запорожьеоблэнерго", с "Черкассыоблэнерго" уже уволилась треть людей, потому что им нечем платить заработную плату! Какая же это энергетическая политика?", – отметил Бондарь.

Он подчеркнул, что в связи с этим группа требует срочно поставить на голосование законопроект народных депутатов "Відродження" №7390 "Об установлении алгоритма перечисления средств на текущие счета поставщикам электрической энергии по регулируемому тарифу".

"Мы требуем срочно поставить на рассмотрение наш законопроект №7390, который прежде всего дает возможность провести выплату заработной платы работникам облэнерго. Еще несколько месяцев – и они не смогут выходить на объекты, некому будет ремонтировать и обслуживать облэнерго. Это не просто слова, это проблема подтверждена обращениями всех облэнерго к нашей фракции, потому что сегодня ситуация становится патовой. И я призываю: прислушайтесь к нам", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

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Теги публикации: Партия "Видродження", Виктор Бондарь, облэнерго, зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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