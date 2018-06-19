Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У "Відродженні" запропонували рішення для виплати боргів по зарплатах працівникам обленерго

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:52
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар закликав парламент підтримати законопроект №7390

Депутатська група "Партія "Відродження" закликає Верховну раду розв'язати проблему заборгованості по зарплатах працівникам обленерго шляхом підтримки законопроекту депутатської групи №7390. З такою вимогою з трибуни Верховної ради у вівторок, 19 червня, виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, сьогодні держава забирає у обленерго всі вільні кошти, через що у компаній немає можливості виплачувати зарплати співробітникам.

"Ви, влада України, підняли тарифи на електроенергію за останні роки майже в 3,5 рази. І всі гроші, які збираються сьогодні обленерго, забирає держава – Нацкомісія регулювання ринку комунальних послуг – у енергоринок України. Дійшло до того, що з "Запоріжжяобленерго", з "Черкасиобленерго" вже звільнилася третина людей, тому що їм нічим платити заробітну плату! Яка ж це енергетична політика?", – зазначив Бондар.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим група вимагає терміново поставити на голосування законопроект народних депутатів "Відродження" №7390 "Про встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом".

"Ми вимагаємо терміново поставити на розгляд наш законопроект №7390, який перш за все дає можливість провести виплату заробітної плати працівникам обленерго. Ще кілька місяців – і вони не зможуть виходити на об'єкти, нікому буде ремонтувати та обслуговувати обленерго. Це не просто слова, це проблема підтверджена зверненнями всіх обленерго до нашої фракції, тому що сьогодні ситуація стає патовою. І я закликаю: прислухайтеся до нас", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

"Відродження" пропонує запровадити матеріальну відповідальність за неправомірні перевірки бізнесу Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті
Теги публікації: Партія Відродження, Виктор Бондарь, облэнерго, зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся