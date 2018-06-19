У "Відродженні" запропонували рішення для виплати боргів по зарплатах працівникам обленерго

Бондар закликав парламент підтримати законопроект №7390

Депутатська група "Партія "Відродження" закликає Верховну раду розв'язати проблему заборгованості по зарплатах працівникам обленерго шляхом підтримки законопроекту депутатської групи №7390. З такою вимогою з трибуни Верховної ради у вівторок, 19 червня, виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, сьогодні держава забирає у обленерго всі вільні кошти, через що у компаній немає можливості виплачувати зарплати співробітникам.

"Ви, влада України, підняли тарифи на електроенергію за останні роки майже в 3,5 рази. І всі гроші, які збираються сьогодні обленерго, забирає держава – Нацкомісія регулювання ринку комунальних послуг – у енергоринок України. Дійшло до того, що з "Запоріжжяобленерго", з "Черкасиобленерго" вже звільнилася третина людей, тому що їм нічим платити заробітну плату! Яка ж це енергетична політика?", – зазначив Бондар.

Він підкреслив, що у зв'язку з цим група вимагає терміново поставити на голосування законопроект народних депутатів "Відродження" №7390 "Про встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом".

"Ми вимагаємо терміново поставити на розгляд наш законопроект №7390, який перш за все дає можливість провести виплату заробітної плати працівникам обленерго. Ще кілька місяців – і вони не зможуть виходити на об'єкти, нікому буде ремонтувати та обслуговувати обленерго. Це не просто слова, це проблема підтверджена зверненнями всіх обленерго до нашої фракції, тому що сьогодні ситуація стає патовою. І я закликаю: прислухайтеся до нас", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".