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Не відрізняє агресора від жертви. Борель розкритикував "мирний план" Китаю

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

План дій, запропонований Китаєм для врегулювання війни в Україні, не можна назвати "мирним". Китайський документ ставить жертву та агресора на один рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

ЄС проаналізує документ, проте вже зараз зрозуміло, що він висловлює колишню позицію Китаю.

"Насправді це не мирний план, і в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, а важливі відсутні. на рівний рівень", - написав Боррель.

Дипломат також заявив, що реакція на кризи міжнародної спільноти або неадекватна, або заблокована.

"Лідерства та єдності не вистачає. Російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм та США рвуть тканину того, що ми часто називаємо "міжнародним порядком, заснованим на правилах", - вважає Боррель.

Нагадаємо, 24 лютого МЗС КНР опублікувало документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи".

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

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Жозеп БоррельКитай