RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не отличает агрессора от жертвы. Боррель раскритиковал "мирный план" Китая

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

План действий, предложенный Китаем для урегулирования войны в Украине, нельзя назвать "мирным". Китайский документ ставит жертву и агрессора на один уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

ЕС проанализирует документ, однако уже сейчас понятно, что он выражает прежнюю позицию Китая.

"На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", - написал Боррель.

Дипломат также заявил, что реакция на кризисы со стороны международного сообщества либо неадекватна, либо заблокирована.

"Лидерства и единства не хватает. Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США рвут ткань того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах", - считает Боррель.

Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельКитай