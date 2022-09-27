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Відрізають шляхи до втечі: Казахстан видаватиме російських дезертирів-втікачів

Фото: жителів Росії, які біжать до Казахстану, повертатимуть назад (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Казахстан видаватиме російських громадян, яких влада звинувачує у правопорушеннях. Міністр внутрішніх справ країни Марат Ахметжанов заявив, що для цього буде потрібно лише оголошення в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Alau.Kz.

Ахметжанов нагадав, що між Казахстаном та Росією є договірні відносини щодо надання правової допомоги, обміну засуджених та екстрадиції злочинців. Найголовніший принцип тут, і в Казахстані, і в Росії це має бути кримінальне діяння.

"Питання не стоїть про мобілізацію, я не говорю про мобілізацію, я говорю про кримінальні правопорушення, які зареєстровані, які санкціоновані та оголошені в міжнародний розшук", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "військкомати, якщо шукатимуть, це не є правовою підставою для їхньої видачі".

Ахметжанов також заявив, що від початку оголошення мобілізації в Росії до Казахстану 21 вересня в'їхало близько 98 тисяч російських громадян.

Нагадаємо, Путін оголосив про мобілізацію для війни проти України 21 вересня. Він збирається набрати в армії до 1 млн осіб, проте точна цифра засекречена. Після цього росіяни призовного віку почали масово залишати територію країни.

Російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією, відкривши мобілізаційний військкомат.

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КазахстанМобілізація в Росії