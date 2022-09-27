Отрезают пути к бегству: Казахстан будет выдавать беглых российских дезертиров

Ахметжанов напомнил, что между Казахстаном и Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, и в Казахстане, и в России это должно быть уголовно наказуемое деяние.

"Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск", - сказал он.

При этом он отметил, что "военкоматы, если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи".

Ахметжанов также заявил, что с начала объявления мобилизации в России в Казахстан 21 сентября въехало порядка 98 тысяч российских граждан.

Напомним, Путин объявил о мобилизации для войны против Украины 21 сентября. Он собирается набрать в армии до 1 млн человек, однако точная цифра засекречена. После этого жители России призывного возраста начали массово покидать территорию страны.