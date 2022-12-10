Відремонтували ще до сутінок. РФ ракетою поцілила в дорогу під Запоріжжям (фото)

Вночі російська армія ракетою С-300 вдарила по дорозі між двома селами Запорізького району, а вже до сутінку шлях відремонтували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі рашисти ракетою С-300 "перемогли" дорогу між двома селами Запорізького району, а вже до сутінку завдяки зусиллям інженерів технічного нагляду ДП "Місцеві дороги Запорізької області" та фахівцям підрядної організації цей шлях відновився",- розповів він.

За словами Старуха, не встигла осісти курява після ракетного влучання, а фахівці вже взялися до роботи.