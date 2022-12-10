Відремонтували ще до сутінок. РФ ракетою поцілила в дорогу під Запоріжжям (фото)
Вночі російська армія ракетою С-300 вдарила по дорозі між двома селами Запорізького району, а вже до сутінку шлях відремонтували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Вночі рашисти ракетою С-300 "перемогли" дорогу між двома селами Запорізького району, а вже до сутінку завдяки зусиллям інженерів технічного нагляду ДП "Місцеві дороги Запорізької області" та фахівцям підрядної організації цей шлях відновився",- розповів він.
За словами Старуха, не встигла осісти курява після ракетного влучання, а фахівці вже взялися до роботи.
Як повідомлялося, вночі на 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське в Запорізькому районі. Внаслідок ударів знищено приватну оселю, ще десяток отримали пошкодження.
Також раніше росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.
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