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Отремонтировали еще до сумерек. РФ ракетой попала в дорогу под Запорожьем (фото)

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Запорожье , Суббота 10 декабря 2022 09:57
Отремонтировали еще до сумерек. РФ ракетой попала в дорогу под Запорожьем (фото) Фото: РФ ракетой попала в дорогу под Запорожьем (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью российская армия ракетой С-300 ударила по дороге между двумя селами Запорожского района, а уже к сумеркам путь отремонтировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ночью рашисты ракетой С-300 "победили" дорогу между двумя селами Запорожского района, а уже до сумрака благодаря усилиям инженеров технического надзора ГП "Местные дороги Запорожской области" и специалистам подрядной организации этот путь возобновился", - рассказал он.

Отремонтировали еще до сумерек. РФ ракетой попала в дорогу под Запорожьем (фото)

По словам Старуха, не успела осесть пыль после ракетного попадания, а специалисты уже приступили к работе.

Как сообщалось, в ночь на 7 декабря российские оккупанты обстреляли село Новотаврическое в Запорожском районе. Вследствие ударов уничтожен частный дом, еще десяток получили повреждения.

Также ранее россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.

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