Росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі: подробиці

Фото: росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі (Getty Images)

Росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як пише Тимошенко, росіяни влучили по селу Новософіївка, внаслідок чого були зруйновані декілька будинків. Відомо про постраждалих. ДСНС та швидка вже працюють на місці подій. Оновлено о 14:50 Як відзначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок удару загинули 2 цивільних, ще 2 отримали поранення. Фото: росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі (t.me/starukhofficial) Оновлено о 15:25 На жаль, кількість поранених зросла. "Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину - 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - пише Тимошенко. Звуки вибухів у Запоріжжі За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, в місті пролунали кілька вибухів. "Частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист", - пише секретар міськради. Водночас Куртєв попередив про ризик повторної атаки.