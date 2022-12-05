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Росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі: подробиці

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Понеділок 05 грудня 2022 14:47
Росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі: подробиці Фото: росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни влучили ракетою по селу Новософіївка Запорізької області. Є поранені серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як пише Тимошенко, росіяни влучили по селу Новософіївка, внаслідок чого були зруйновані декілька будинків. Відомо про постраждалих.

ДСНС та швидка вже працюють на місці подій.

Оновлено о 14:50

Як відзначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок удару загинули 2 цивільних, ще 2 отримали поранення.

Росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі: подробиці

Фото: росіяни влучили ракетами по Запорізькій області, є постраждалі (t.me/starukhofficial)

Оновлено о 15:25

На жаль, кількість поранених зросла.

"Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину - 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено", - пише Тимошенко.

Звуки вибухів у Запоріжжі

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, в місті пролунали кілька вибухів.

"Частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист", - пише секретар міськради.

Водночас Куртєв попередив про ризик повторної атаки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Наразі в низці областей повідомляють про вибухи. Агентство продовжує оновлювати усю наявну інформацію про масштабний обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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