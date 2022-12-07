Під Запоріжжям російська ракета потрапила до приватного будинку: фото наслідків

Фото: під Запоріжжям російська ракета потрапила до приватного будинку (ілюстрація/Getty Images)

У ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі. Внаслідок ударів знищено приватну оселю, ще десяток отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

"Вночі російські терористи підступно обстріляли село Новотаврійське Запорізького району. Зруйновано приватний будинок. Суттєво пошкоджено близько 10. Інформація про поранених та вбитих не надходила", - розповів Тимошенко. Фото: наслідки ракетного удару по приватному сектору у Запорізькому районі (t.me/tymoshenko_kyrylo)