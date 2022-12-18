Відремонтує та відновить. Японія запустить зупинені раніше ядерні реактори

Згідно з прийнятою енергетичною програмою, країна має намір модернізувати виведені з експлуатації атомні реактори, а також продовжити термін служби діючих.

Різкий поворот у політиці країни щодо майбутнього АЕС стався після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив у серпні, що Японія розгляне можливість розробки реакторів наступного покоління, доручивши міністерству промисловості розробити план політики щодо розширення використання ядерної енергії до кінця року.

Раніше відповідно до стратегічного енергетичного плану, схваленого кабінетом міністрів минулого року, Японія прагнула максимально знизити свою залежність від ядерної енергетики.

Але нова політика, схвалена групою експертів при міністерстві промисловості в п'ятницю, дозволить існуючим ядерним реакторам працювати понад установлений ліміт у 60 років.

Подальші деталі енергетичного плану обговорюватимуться у парламенті наступного року. У 2021 році на атомну енергетику припадало 3,9% енергетичного балансу Японії, і до 2030 уряд має намір збільшити її частку до 22%.