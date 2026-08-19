Відразу три склади дронів, міст і не тільки: Україна уразила ключові військові цілі РФ

Нові уражені цілі РФ

У Генштабі назвали список уражених об'єктів військового призначення РФ:

автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області, що використовується для забезпечення військової логістики;

3 склади дронів неподалік Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині та Лобачевого на Луганщині;

наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;

пункт управління дронами поблизу Верхнього Рогачика Херсонської області.

Також на Луганщині під українські удари потрапили:

склад МТЗ у Кадіївці;

район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську.

Втрати окупантів уточнюються, зазначили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України 17 серпня та у ніч на 18 серпня завдали ударів по кількох військових об'єктах РФ. Серед уражених цілей - склад боєприпасів та пункти управління дронами.