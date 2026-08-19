Відразу три склади дронів, міст і не тільки: Україна уразила ключові військові цілі РФ

Сили оборони України атакували три склади БпЛА, засоби управління, міст та інші важливі об’єкти ворога у ніч проти 19 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України у Telegram.
У Генштабі назвали список уражених об'єктів військового призначення РФ:
Також на Луганщині під українські удари потрапили:
Втрати окупантів уточнюються, зазначили у Генштабі.
Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України 17 серпня та у ніч на 18 серпня завдали ударів по кількох військових об'єктах РФ. Серед уражених цілей - склад боєприпасів та пункти управління дронами.
Крім того, уночі 16 серпня ЗСУ уразили підприємство "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії.
Також повідомлялося, що з початку серпня українські безпілотники атакували майже третину великих нафтопереробних заводів країни-агресорки. Україна вдарила по 10 із 34 великих російських НПЗ.