Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ

Силы обороны Украины атаковали три склада БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты врага в ночь на 19 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.
В Генштабе назвали список пораженных объектов военного назначения РФ:
Также в Луганской области под украинские удары попали:
Потери оккупантов уточняются, отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей - склад боеприпасов и пункты управления дронами.
Кроме того, ночью 16 августа ВСУ поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.
Также сообщалось, что с начала августа украинские беспилотники атаковали около трети крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ.