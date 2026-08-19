Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ

Кроме того, ночью 16 августа ВСУ поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Также сообщалось, что с начала августа украинские беспилотники атаковали около трети крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ.