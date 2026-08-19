RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ

17:19 19.08.2026 Ср
2 мин
Боевая работа по уничтожению российских стратегических объектов продолжается
aimg Елена Бджола
Фото: пожар на российском стратегическом объекте после удара Украины (росСМИ)

Силы обороны Украины атаковали три склада БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты врага в ночь на 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.

Новые пораженные цели РФ

В Генштабе назвали список пораженных объектов военного назначения РФ:

  • автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области, используемую для обеспечения военной логистики;
  • 3 склада дронов неподалеку от Новопетриковки и Новотроицкого на Донеччине и Лобачевого на Луганщине;
  • наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном Крыму;
  • пункт управления дронами вблизи Верхнего Рогачика Херсонской области.

Также в Луганской области под украинские удары попали:

  • склад МТЗ в Кадиевке;
  • район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске

Потери оккупантов уточняются, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей - склад боеприпасов и пункты управления дронами.

Кроме того, ночью 16 августа ВСУ поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Также сообщалось, что с начала августа украинские беспилотники атаковали около трети крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаВойна России против Украины